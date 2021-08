JO : les athlètes visent désormais Paris 2024

De Tokyo, elle est rentrée avec deux médailles et déjà une folle envie de Paris 2024. Madeleine Malonga, judoka de 27 ans, est une championne du partage. "Avoir une médaille, déjà, c'est magnifique. Mais quand on la partage avec les personnes qui nous entourent et nous soutiennent, ça fait vraiment chaud au cœur", explique-t-elle. À Paris dans trois ans, elle espère voir le public au plus près des athlètes. La flamme s'allume déjà dans les regards, du Trocadéro aux abords du Stade de France, où se dérouleront les épreuves d'athlétisme. "Je suis de nature très sportif, donc j'ai hâte que les Jeux olympiques soient organisés à Paris" ; "Ça me fait plaisir pour le pays, pour tout le monde et pour tous les sportifs comme moi", confient des passants. À quelques centaines de mètres plus loin se trouve le chantier de la future piscine olympique construite par le groupe Bouygues. "C'est ici que se dérouleront notamment les épreuves de water-polo et de natation synchronisée. D'ici 2024, ce sera prêt", lance Quentin Gesell, vice-président de la Métropole du Grand Paris.