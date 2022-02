JO, une nouvelle médaille d'argent pour la France

Elle a découvert la médaille de bronze il y a huit ans, ce matin du mercredi, Chloé Trespeuch, jeune snowboardeuse française, décroche l’argent. Elles sont quatre filles alignées au départ, ayant toutes pour objectif d’être la première sur la ligne d’arrivée. Pour cela, il faudra dompter les bosses et bien négocier les virages relevés. Poussée par ses amis de sa station de Val Thorens, privés du déplacement en Chine, il faut surtout foncer. « On est tout seul sur la piste, mais émotionnellement, on implique plein de gens, et c’est tout ça qui a remonté quand j’ai passé la ligne » cite-t-elle après sa course. Elle est désormais vice-championne olympique. En snowboard cross, il faut aussi éviter de se percuter. Et Julia Pereira de Sousa, une autre snowboardeuse française, le sait très bien. En tête de sa demi-finale, elle a vu ses rêves s’écrouler en une fraction de seconde. Mais avec le réconfort des adversaires et l’exploit de sa partenaire, elle retrouve vite le sourire. TF1 | Reportage S. Rang Des Adrets, P. Veron, C. Abel