Job dating : un salon pour recruter des saisonniers

La plage privée d'une brasserie doit ouvrir dans trois semaines, mais il manque encore du personnel. Selon Victor Santos, co-gérant de "La Jetée", il faut encore recruter deux à trois personnes. Cette année, les candidats ne se bousculent pas. "Il manque beaucoup de bons candidats. Ce n'était pas du tout le cas avant", explique Victor. Tous les employeurs de la région cherchent des saisonniers désespérément. Dans un forum, près de 800 postes sont proposés. Mathieu est cuisinier. Il veut travailler cet été mais pas à n'importe quelle condition. Pour compenser la pénurie de main-d'œuvre cette année, les employeurs pourraient baisser leurs exigences de qualification et proposer des formations, à partir du moment où le candidat est vif et dynamique. Une opportunité pour les demandeurs d'emploi comme pour les étudiants en recherche de petits jobs. Avis donc aux demandeurs d'emploi motivés dans les Alpes-Maritimes : 5 000 postes sont à pourvoir pour la saison dans le seul secteur de l'hôtellerie-restauration. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Guérard