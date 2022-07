Jobs d'été pour ados au service de la ville

A l'heure où les vacanciers dorment encore, ils avancent ensemble à la recherche du moindre déchet. Il est 6 heures du matin, au bord du lac d'Annecy (Haute-Savoie). Armés de pinces et de sceaux, ces jeunes âgés de quatorze ans travaillent pour la première fois de leur vie. "C'est un peu dur de se réveiller tôt, mais je trouve que c'est utile", lance l'un d'entre eux. Comme Luna, ils veulent se faire plaisir : s'acheter des vêtements et partir en vacances. Rémunérés par la commune 110 euros net pour quatorze heures de travail par semaine, ils découvrent le marché de l'emploi. Ce matin-là, un autre groupe restaure des bancs sous l'œil des habitants et des touristes. "Ça les responsabilise. Et puis, ils se rendent compte aussi que rien n'est gratuit et que pour gagner de l'argent, il faut travailler", lance une passante. "C'est très civique", rajoute un autre. Par ailleurs, 120 adolescents travailleront cet été à Annecy. Coût pour la ville : 73 000 euros. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand