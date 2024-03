Jockeys : une formation au grand galop

On les imagine fouler la piste chaque jour des heures durant, lancés ainsi à 60 km/h sur l'hippodrome. Mais pour ressentir l'adrénaline de la compétition, c'est d'abord et surtout entre quatre murs que les futurs jockeys chaussent les étriers pour des entraînements sur simulateur. Tous alternants, les jeunes partagent leur temps entre travail en entreprise, pratique de l'équitation et cours classiques. De la rigueur, jusque dans leurs assiettes. En compétition, les jockeys ne doivent pas dépasser un certain poids, 67 kilos maximum. En se préparant eux-mêmes pour de futures courses, les élèves apprennent aussi le rôle d'entraîneur de chevaux. Nécessaire quand on sait que seuls 3% des jeunes parviendront à devenir jockey et que les autres devront envisager un plan B. Entraineur, cavalier d'entraînement, palefrenier soigneur... l'école a en effet cet avantage, former à de nombreux autres métiers. La promesse du plein-emploi en plus d'un métier passion, pour les quelque 700 jeunes inscrits dans les cinq écoles françaises de courses hippiques. TF1 | Reportage H. Villatte, E. Castaing