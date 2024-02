Joe Biden a-t-il la mémoire qui flanche ?

Joe Biden s'en serait bien passé. Dans ce rapport révélé cette nuit, le procureur spécial en charge de l'enquête sur des documents officiels retrouvés chez le président américain décrit ce dernier comme un "homme âgé avec une mauvaise mémoire". Immédiatement, Joe Biden convoque la presse pour se défendre. Il déclare : "Ma mémoire va bien, je sais ce que je fais bon sang ; je suis le président et je remets ce pays sur pied". Mais voilà, juste après, il est interrogé sur Gaza et il confond les présidents mexicain et égyptien. Un nouveau coup de projecteur sur la mémoire défaillante du président de 81 ans qui seulement, quelques jours plus tôt, alors qu'il évoque un événement survenu il y a trois ans, confond Emmanuel Macron avec François Mitterrand. Le lendemain, nouvelle erreur. Il dit avoir parlé avec l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl en 2021, or, ce dernier est décédé en 2017. Et s'il y en a bien un qui se réjouit, c'est Donald Trump, de quatre ans son cadet, mais qui imite régulièrement Joe Biden pour le décrédibiliser. TF1 | Reportage S. Chevallereau, C. Bouchereau