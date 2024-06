Joe Biden arrive en Normandie

Cette cérémonie franco-américaine est l'un des moments les plus importants de cette journée. C'est une cérémonie nationale organisée par les Américains avant la grande cérémonie internationale de ce jeudi après-midi. C'est l'allié le plus important de cette journée, à la fois par le nombre de soldats qui ont été engagés il y a 80 ans jour pour jour, mais également en regard des rapports aujourd'hui entre les deux pays. Rappelons que Joe Biden est arrivé ce mercredi et sera là jusqu'à dimanche. C'est une visite de cinq jours, très longue, qui dit beaucoup de choses sur la manière dont il aborde ces 80 ans du Débarquement, l'importance qu'il veut lui donner. À l'occasion de cette cérémonie, des vétérans seront décorés par le président de la République française, avec des prises de parole également très importantes à la fois côté français et côté américain. A. GINDRE