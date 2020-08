Joe Dassin : ses plus beaux succès toujours dans les mémoires 40 ans après sa disparition

Joe Dassin inspire toujours 40 ans après sa mort. Avec ses 250 titres et sa réputation planétaire, il se définissait comme "Américain de naissance, mais Français de cœur". Et ses chansons vous viennent presque naturellement, même en plein mois d'août. Ce jeudi matin, "L'Été indien", "L'Amérique", "Et si tu n'existais pas" ou encore "Les Champs-Élysées" résonnent dans les rues de Paris.