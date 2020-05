"J’offre un masque" : une initiative solidaire pour les plus démunis

Lundi, une quinzaine de pharmacies de l'Hérault a lancé une belle initiative intitulée "J'offre un masque". Cette opération solidaire consiste à donner un masque lorsqu'on en achète une boîte dans une officine. Certains clients n'hésitent pas à en offrir plusieurs par générosité. Ceux-ci seront ensuite redistribués par la Croix-Rouge aux personnes les plus défavorisées. Par ailleurs, l'opération devrait être généralisée sur tout le territoire dans les prochains jours.