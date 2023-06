Johnny aurait eu 80 ans : l'hommage de ses fans

Émotions ce jeudi matin à l'église de la Madeleine, les fans de Johnny Hallyday célèbrent les 80 ans de leur idole. Parmi eux, les Desperados, le club de motards créé par le chanteur en 1992. "Il restera une légende comme son club Desperados qui est une légende", confie Jo Rodriguez, président du club. Direction le marché de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) où l'on constate que chacun garde en tête sa chanson préférée de Johnny. Dominique Lhomel est fan depuis 1969, date du premier concert du chanteur dans la région. Il était petit, mais l'artiste lui a transmis une certaine forme d'énergie positive. "Je suis en retraite depuis douze ans et j'ai toujours envie de faire plein de choses comme lui", explique-t-il. Irène et Éric font partie du fan-club. Ils sont en couple depuis 25 ans et partagent depuis leur amour pour lui. "Le jour où Johnny est décédé, (...) il s'est mis à pleurer", confie Irène. Un peu partout dans le pays, des fan-clubs célèbrent ce jeudi l'anniversaire de leur idole. TF1 | Reportage J. Chubilleau, V. Pierron