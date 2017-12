Johnny Hallyday aura des obsèques hors du commun

Ce samedi 9 décembre, des centaines de motards accompagneront le cortège funèbre sur les Champs-Élysées comme le souhaitait Johnny Hallyday. Ses musiciens seront présents ainsi que nombreux fans. Les proches du chanteur souhaitent préparer une messe funeste qui lui ressemble. Au programme, une prise de parole du président français et de deux écrivains, suivi d'une bénédiction à l'église Sainte-Madeleine. L'église sera ouverte au public. Toutefois un dispositif de sécurité comparable à celui du 31 décembre sera mise en place avec 1 500 policiers mobilisés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.