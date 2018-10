Johnny Hallyday : dans les coulisses de la préparation de l'album posthume

Attendu depuis des mois, l'album "Mon pays, c'est l'amour" de Johnny Hallyday est enfin révélé au public. Composé de onze titres, sa mise en place s'est faite dans le plus grand secret. L'album collector de l'artiste comporte 32 pages. Une confession en édition limitée et gravée sur un vinyle blanc pressé en Allemagne. Pourquoi l'opération a-t-elle été montée en secret ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.