Johnny Hallyday de nouveau hospitalisé

Cela fait des mois que Johnny Hallyday, le chanteur préféré des Français, se bat contre le cancer des poumons. Dans la nuit du dimanche au lundi, il aurait été admis dans un hôpital à Paris suite à un malaise respiratoire, selon l'un de ses proches. L'on ne sait pas s'il y est encore. Toutefois, à en croire son manager qui s'est exprimé il y a quelques semaines, Johnny Hallyday va mieux depuis son traitement et envisagerait même d'enregistrer un nouvel album et pourquoi pas une nouvelle tournée.