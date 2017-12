Johnny Hallyday était un passionné de moto

La moto était l'une des grandes passions de Johnny Hallyday. Tout au long de sa vie, il a parcouru des milliers de kilomètres sur les routes américaines, comme sur la 66 entre Chicago et Santa Monica, en Californie. Dès 1968 au cinéma, sur scène, lors de ses shows, il a toujours rendu hommage à ses motos. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.