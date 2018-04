Johnny Hallyday : ses fans profitent des vacances pour se recueillir sur sa tombe à Saint-Barthélémy

Laeticia Hallyday et ses deux filles sont à Saint-Barthélémy, aux Antilles, pour quelques jours. Elles sont venues se recueillir sur la tombe de Johnny. Les fans du chanteur, profitant de leurs vacances, y font un pèlerinage. Très nombreux, ils viennent pour déposer quelques fleurs et des messages écrits sur des galets de plage. La bataille juridique autour de l'héritage de la star est pour le moment laissée de côté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.