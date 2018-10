Johnny Hallyday, l'éternelle idole des jeunes

Idole des jeunes dans les années 60 et 70, Johnny Hallyday a marqué les esprits, même ceux de la nouvelle génération. S'ils n'étaient pas encore nés lorsque Johnny avait enflammé le Stade de France, les enfants et les adolescents connaissent toutefois au moins une de ses chansons. Pour la plupart, c'est surtout grâce à leurs parents qu'ils peuvent chantonner des titres de la star du rock français. Pour d'autres, c'est à l'école, en cours de musique, que l'on apprend à chanter du Johnny. Même s'il n'est plus vraiment l'idole des jeunes actuels, ces derniers reconnaissent son talent et ont de l'estime pour lui. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.