Johnny Hallyday repose désormais aux Antilles

L'inhumation de Johhny Hallyday s'est déroulée à Saint-Barthélemy dans une intimité absolue. Sa famille, ses proches et ses amis bikers l'ont accompagné jusqu'à sa dernière demeure. C'était avec beaucoup d'émotions que les motards ont quitté les premiers la cérémonie. Et c'est à la tombée de la nuit que quelques fans découvrent la sépulture de leur idole. Saint-Barthélemy était l'île des vacances pour le rocker, à présent c'est celle de son repos éternel.