Johnny Hallyday sera inhumé sur l'île de Saint-Barthélémy

Balades en bateau, dîner en famille et entre amis... l'île de Saint-Barthélémy, aux Antilles, a été le témoin des meilleurs moments de la vie de Johnny Hallyday. Depuis qu'il y a atterri dans les années 70 avec Joe Dassin, l'île est devenue son petit paradis. En 2008, avec sa femme Laeticia, ils y ont fait construire une maison de 500 m². Et comme une évidence, le roi du rock français a choisi de faire de Saint-Barthélémy sa dernière demeure. Il y sera inhumé lundi 11 décembre.