Johnny Hallyday : ses fans n’oublient pas son anniversaire

Ce mercredi matin, une messe a été célébrée à l’église de la Madeleine à Paris, pour honorer la mémoire de Johnny Hallyday. Ce 15 juin, il aurait eu 79 ans. Ses nombreux fans ne l'oublient pas. Lorsqu'ils roulent, "c'est pour Johnny", disent-ils. Et quand ils se réunissent, c'est évidemment pour l'écouter ensemble. Alors quoi de mieux que de se brancher sur la radio consacrée à leur idole. Un groupe de motards, formé au lendemain de la mort de Johnny Hallyday, veut faire vivre sa mémoire. C'est aussi tout l'esprit de cette radio. "Ce n'est pas de la guinguette", "ça nous fait découvrir certaines choses et c'est toujours un plaisir de pouvoir l'écouter où on veut et quand on veut", affirment-ils. Derrière ces émissions, il y a un autre passionné du chanteur, qui nous ouvre la porte de son studio: une pièce de sa maison à Chartres. David Porcher a créé sa radio, diffusée pour l'instant sur Internet, en plein confinement. C'était il y a deux ans. Depuis, il a trouvé son auditoire. Cet informaticien de profession fait appel à des animateurs, tous bénévoles. Lui, s'occupe de la programmation. La radio devrait obtenir une fréquence sur la bande FM en janvier prochain. TF1 | Reportage L. Adda, S. Fortin