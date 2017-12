Johnny Hallyday, un homme de spectacle

Johnny Hallyday était un homme de spectacle. Il s'est toujours entouré des plus grands producteurs, des plus grands metteurs en scène, de grands ingénieurs du son et des meilleures lumières. Depuis sa première scène jusqu'à sa dernière tournée, il a toujours voulu innover et étonner le public. Un goût du challenge qui lui a valu l'amour de ce dernier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.