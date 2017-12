Johnny Hallyday, un reflet de la société française

Plus qu'un chanteur, Johnny Hallyday était le miroir de la société française. La jeunesse née juste après la guerre cherchait un exutoire et certains l'ont trouvé dans ses concerts. Dans les années 1960, un sociologue s'est penché sur ce phénomène et l'a baptisé les "années yéyé". Johnny a été le premier à adapter la musique américaine pour le public français. Le rockeur a toujours su s'accomoder à toutes les modes et s'entourer de la bonne personne au bon moment. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.