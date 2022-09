Johnny, les premières images de l'expo événement

Johnny Hallyday sera partout. La chambre de l'idole des jeunes à Paris, au début de sa carrière, sera reconstituée dans les moindres détails. "On voit sa chambre d'adolescent. On voit les photos qui étaient apparues à l'époque dans la presse. Ceux-ci nous ont permis de nous inspirer pour tenter de refaire ce décor de la façon la plus authentique possible", a expliqué un responsable. Des scènes de vie, dont l'intimité du taulier. Sa chambre et les studios radio de "Salut les copains", en tout 3 000 mètres carrés d'exposition en forme de guitare avec une attention particulière portée sur l'entrée. Soigner son entrée et sa sortie, le reste, "tu te démerdes", aimait rappeler l'artiste au costume sur mesure, taillé pour la scène. Toutes ses tenues, ses guitares et ses motos seront exposées. Les visiteurs pourront revivre les films de la star avec tous ses accessoires. "J'ai gardé tous les souvenirs de tournage, tous les claps du tournage", a affirmé Laeticia Hallyday. Le moment le plus bouleversant sera la découverte de son bureau où Johnny Hallyday s'est battu jusqu'au bout. En l'exposant à partir du 20 décembre à Bruxelles, puis en janvier à Paris, les fans pourront une nouvelle fois honorer sa mémoire. TF1 | Reportage C. Abel, P. Veron