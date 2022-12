Johnny : les premiers visiteurs de l'exposition

Mieux qu'un parcours fléché, le bruit des Harley-Davidson pour guider nos pas. Les Niglos, les membres de ce club de motards dont Johnny Hallyday était le parrain, voulaient être les premiers sur les lieux. Alors entrons dans cette toute première exposition consacrée au chanteur ici à Bruxelles, et qui revient aux sources de cette carrière précoce. Premier stop au 13 rue de la Tour des Dames, Paris 9ème. La chambre dans laquelle l'idole des jeunes recevait déjà Paris Match à 17 ans a été reconstituée. On y distingue les visages de ses idoles, notamment Marlon Brando, Elvis Presley, le petit singe qui lui avait été offert et des objets typiques de l'époque. Avec une mallette de maquillage qui ne le quittera jamais, monsieur Smet signe son premier contrat avec Bruno Coquatrix, le célèbre patron de l'Olympia. À l'époque, les journaux se demandent encore si Johnny ne pourrait pas être détrôné par Richard Anthony. Pour raviver le passé, le parcours a donc convoqué un Johnny intime. Son histoire est retracée ici avec 50 des plus beaux costumes signés par les grands couturiers. TF1 | Reportage F. Leenknegt, L. Lassalle