Johnny, que ses fans l'aiment !

Pour Edwige et son mari, c'est la première fois à Saint-Barth. Alors chaque matin depuis quinze jours, qu'importe les plages paradisiaques des alentours, ils viennent au cimetière. Ce groupe de huit amis, qui se surnomme le G8, a emmené dans leur valise une plaque qui restera ici. Ce 5 décembre 2022 est particulier, cinq ans que Johnny les a quitté. En fin de journée, Laeticia arrive dans des vrombissements de Harley-Davidson. La tombe de Johnny est bénie, un verre de rhum est servi puis, débute une longue soirée d'hommage. Dans l'assistance, Marie-Thérèse et son mari. Pour venir ce soir depuis la Lorraine, ils ont économisé quatre ans. "C'est la première fois qu'on prend l'avion, c'est un grand rêve qui s'accomplit pour nous", confie Marie-Thérèse. "C'est un moment où il y a des larmes qui coulent, mais il y a aussi des sourires et de la joie de l'entendre. Johnny est éternel, il sera toujours là", disait Laeticia. Il sera toujours là, dans le cœur de ses nombreux fans plus fidèles que jamais. TF1 | Reportage D. Sitbon, N. Clerc