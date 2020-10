"Joie de vivre", le nouvel album de Louane

Découverte dans l'émission "The Voice" en 2013, Louane en est maintenant à son troisième album. "Joie de vivre" est le fruit de trois années de travail durant lesquelles la chanteuse a travaillé à son rythme et à l'écart de la pression. On constate qu'elle a évolué sur cet opus. Sa voix est d'ailleurs beaucoup plus intense comparée à ses débuts. Sans filtre, elle se confie et pose un regard sur son parcours et sa célébrité arrivée très vite. "C'est évident que c'est arrivé presque trop vite. Je pense qu'à ce moment-là, je vis des choses extraordinaires et des choses très très douloureuses", nous a-t-elle confié. La jeune artiste de 23 ans poursuit son ascension avec cet album empreint de maturité. Une maturité qui s'explique peut-être par sa toute récente maternité.