Joie et fierté dans le fief d'un champion

Le sentiment du matin, être heureux comme un habitant de Froges (Isère) et supporters des Bleus. Ici, on commente les performances de l'enfant du pays, Olivier Giroud et ses coéquipiers. Qu'importe le buteur, l'essentiel est ailleurs. Abdel tient à nous montrer une photo très précieuse : "C'est avec Olivier à l'Élysée en 2018, quand ils ont gagné la Coupe du monde", lance-t-il. Y croire jusqu'au bout. Mercredi soir, ces jeunes du club local ont encouragé l'Équipe de France devant un écran installé dans les vestiaires. Confiants et exigeants avec leur idole, formée ici. Quelques instants plus tard, le deuxième but, et c'est la délivrance. Le bonheur d'être ensemble, de quatre à 60 ans, ils célèbrent cette qualification. Soulagés, ils se sentent délivrés. "Je suis fou de joie, c'est bien, on est qualifié pour la finale ... la Coupe du Monde, on l'aura !". La vérité sort toujours de la bouche des enfants. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand