La jonquille est en fête à Saint-Étienne-de-Montluc

Comme tous les ans à Saint-Étienne-de-Montluc, la fête des jonquilles réunit des milliers de personnes. Petits et grands assistent ébahis au défilé de chars ornés de milliers de jonquilles. Un travail de longue haleine réalisé par les bénévoles et salué par les spectateurs. Chants, danses et lancé de confettis accompagnent le défilé.