Jordan Bardella : la campagne au Salon

À peine sa visite entamée, Jordan Bardella cible l’adversaire : "Je pense que le président de la République n’a manifestement plus les capteurs du pays dont il est président". Le président du Rassemblement national et tête de liste pour les Européennes, est très rapidement interrogé par un éleveur sur l’Europe, bien sûr. Sur son passage, il y a quelques fans. Et puis, en s’éloignant un peu, une certaine indifférence. "Pendant les élections, ils sont tous pour les agriculteurs, puis d’ailleurs, pour n’importe qui que ce soit. Et puis, après, une fois que c’est fait, eh bien… on attend les réponses, quoi", affirme un homme. À trois moins des Européennes, ce samedi, Emmanuel Macron a ciblé directement le Rassemblement national en soupçonnant une proximité avec ceux qui ont chahutés sa visite. Jordan Bardella entreprend une longue déambulation pour tenter de convaincre la France rurale et les visiteurs du Salon sur tous les sujets. Un étudiant l’interpelle par exemple sur l’immigration. Jordan Bardella déroule ses arguments. Il compte le faire pendant ces deux jours de visite. TF1 | Reportage B. Augey, A. Tassin