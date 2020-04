José Ambre parle de son confinement avec l'accent ch'ti

José Ambre est confiné dans son jardin à Dainville (Hauts-de-France). Ses pensées vont vers "tous ceux qui sont à trois ou quatre, les uns sur les autres, dans 40 mètres carrés". "Respirez du ventre et prenez patience", a-t-il conseillé. "A plus tard les gens, et bon confinement", a-t-il dit pour conclure. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.