José, passionné de mobylettes, dévoile sa collection

Son bruit est inimitable. Sur sa mobylette Malaguti de 1965, la même que lorsqu'il était adolescent, José Martinez roule toujours avec des souvenirs plein la tête. Mais aujourd'hui, José a 70 ans et autant de mobylettes dans sa collection. Dans son musée, on en trouve de toutes les époques et de toutes les formes. Mais sa préférée reste la plus mythique : le tout premier modèle de mobylette Motobécane. L'une d'entre elles date de 1950. "C'était l'utilitaire quand on n'avait pas de voiture", explique José. Quinze années de travail sont réunies dans le musée. Avant de les exposer, José les a restauré une par une. Aujourd'hui, c'est au tour d'une Peugeot BB de 1955. C'est un travail d'équipe, les trois amis ont déjà restauré près de 200 mobylettes. Une dizaine de projets sont encore en attente et le hangar se remplit toujours plus chaque année. Alors le 1er janvier 2022, José avait pris une bonne résolution, celle de ne plus en acheter. Une promesse qu'il n'aura pas tenu plus d'une semaine. Il est décidément impossible pour le collectionneur de lever le pied. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia