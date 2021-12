Joséphine Baker au Panthéon : ces collégiens vont chanter pour elle

Avant tout, s'échauffer la voix. Et puis, Anthonel a plus connu des chansons de Joséphine Baker. Ces élèves de sixième travaillent depuis la rentrée sur la vie de l'artiste. Une joie, nous disent-ils. "Elle a fait du contre espionnage, elle adoptait des enfants, elle a eu le permis d'avion. C'est un honneur que mon collège porte son nom", se réjouit un petit garçon. Un honneur pour des enfants de onze ans à peine, portés par le personnage, l'artiste et la résistante. "Je suis impressionnée parce que c'est une personne qui a fait beaucoup de choses pour la France", confie une élève. Dans le collège de Zone d’Éducation Prioritaire, il y a l'atelier d'art plastique pour les volontaires. Des élèves de la classe de troisième préparent une exposition sur Joséphine Baker. Tous ont déjà fait la visite du Panthéon. "C'est la première femme noire qui entre au Panthéon et elle a aidé Martin Luther King. On n'en parle pas assez dans l'histoire", raconte Sahinez. Près de 35 de ces collégiens seront présents ce mardi après-midi pour la cérémonie dans l'enceinte même du monument. TF1 | Reportage G. Bellec, A. Ponsar