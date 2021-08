Joséphine Baker au Panthéon : la fierté du village de Dordogne où elle a vécu

Elle a vécu ici plus de 30 ans. Le château des Milandes est le cocon où Joséphine Baker se ressourçait entre deux tournées. Ce lundi matin, les vacanciers ont une curiosité toute particulière pour découvrir ce lieu magique où réside encore l'âme de l'artiste. "Il est superbe. Ça fait rêver", lance une touriste. Ces douze enfants adoptifs constituent la Tribu arc-en-ciel. Mais si Joséphine Baker entre au Panthéon, c'est aussi et surtout pour son engagement dans la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. "C'est un merveilleux symbole de l'accueillir dans cet endroit" ; "Visiblement, elle aimait profondément le pays", confient des riverains. Joséphine Baker aimait aussi profondément tous ceux qui l'entouraient. Georgette Malaury vit depuis toujours en face du château. Elle avait six ans quand l'artiste s'installe aux Milandes. Elle en garde de merveilleux souvenirs d'enfance. Avec son entrée au Panthéon le 30 novembre prochain, plus que jamais, Joséphine Baker aura sa place dans le cœur de tous les Français.