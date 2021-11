Joséphine Baker : sa vie en timbres

Voici les quatre timbres à l'effigie de Joséphine Baker, l'icône des années folles. Une artiste complète mais aussi une femme militaire et résistante pendant la Deuxième Guerre mondiale. "C'est une personnalité emblématique qui entre au Panthéon et la diversité des timbres montre toutes ses vies", "Je pense que c'est surtout la résistante qu'on veut honorer mais c'est vrai qu'elle a eu une vie d'artiste", déclarent les passantes. Joséphine Baker a vécu en Dordogne, au château des Milandes. Et c'est justement à Périgueux qu'est basée l'unique imprimerie française du timbre-poste. Un heureux hasard pour le créateur de la petite vignette postale. "Je suis content qu'elle soit sur ce produit-là et qu'elle ait vécu chez nous aussi. C'est une dame méritante", précise Pascal Rebeyrol, infographiste. Ce bloc-timbre est produit en édition limitée, seulement 9 600 exemplaires et sera vendu au tarif de 8,50 euros. Pour les philatélistes en visite à l'usine, la découverte de ces nouveaux timbres à l'effigie de la star d'origine américaine est un ravissement. Reportage > TF1 | Reportage G. Guisthau, N. Forestier