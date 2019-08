Josselin, un village chargé d'histoires au bord du Canal de Nantes à Brest

Au bord du Canal de Nantes à Brest se dresse un petit village ou l'on respire l'authenticité. Ceux qui y sont passés une fois finissent par y revenir. Chaque été, Josselin est traversé par 400 cyclistes par jour et les touristes aiment y faire une escale culinaire. Découvrez son fameux château et ses mille ans d'histoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/08/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.