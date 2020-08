Jouer au loto pour sauver le petit patrimoine

Cette année, pour la troisième édition du Loto du patrimoine, cinq jeux sont disponibles sur un même ticket. Selon la Française des jeux, chaque joueur a une chance sur trois de gagner. Pour un ticket vendu 15 euros, 1,75 euro sera reversé à la Fondation du patrimoine. Au total, ce sont plus d'une centaine de sites qui pourront ainsi être restaurés. En parallèle du jeu à gratter, la nouveauté, c'est aussi le changement du nombre de tirages, qui passe d'un à cinq.