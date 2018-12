Jouets en bois : des objets survivants de notre passé

À la grande époque, le pays comptait plus d'une trentaine de fabricants de jouets en bois. Nous avons rencontré Philippe, un amateur, dont la collection rassemble près de mille pièces. Artisan à son heure, il achète toujours de nombreux jouets anciens et s'amuse à les remettre en état. Il reste l'un des rares passionnés du traditionnel jouet en bois français. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.