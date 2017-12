Jouets de Noël : les figurines de plomb continuent de faire rêver

Nichée au coeur de Paris, les passionnés et les collectionneurs se retrouvent dans l'une des plus vieilles boutiques proposant le plus grand choix de soldats de plomb ou de figurines de collection. La boutique "Au Plat d'Etain" existe depuis 1775. On peut y trouver près de 10 000 pièces avoisinant les 300 à 600 euros, voire plus. Du côté du Maine-et-Loire, Edouard Pemzec est un collectionneur spécialiste des soldats de plomb. Il a commencé sa collection à l'âge de sept ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.