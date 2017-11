Jouets de Noël : la toupie fait son grand retour

À l'approche de Noël, la course aux jouets est déjà lancée. Très tendances il y a quelques années, les toupies reviennent en force en 2017. Elles se trouvent dans toutes les cours de récréation. Inspirée d'un dessin animé japonais, la toupie Beyblade renforce l'esprit de compétition chez les enfants. La règle est simple : celui qui fait tomber la toupie de son adversaire gagne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.