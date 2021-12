Jouets en bois : un atelier au cœur de la forêt vosgienne

C'est un lieu qui ne se trouve pas au hasard. Il faut aller au bout du chemin forestier pour découvrir l'atelier de jouets en bois de Jean-Louis Claude. Cela fait plus de 40 ans que ce père Noël vosgien façonne les bois bruts de sapin ou de frêne pour en faire des jeux pour enfants ou des objets de décoration. Il a d'abord commencé par des figures simples, et au fil du temps les formes et les modèles se sont multipliés. Cette passion du bois l'a emmené à s'installer au beau milieu de la forêt, au plus près des arbres qu'il affectionne et qu'il transforme. Dans sa ferme-atelier, Jean-Louis est aujourd'hui accompagné par son fils Benoît, tout aussi habile que lui dans une scierie. Toute la production familiale est vendue dans leur petite boutique à côté de l'atelier et sur quelques marchés à des clients très attachés à ces jouets en bois authentiques. Tous ces jouets ont bien évidemment accompagné Benoît depuis sa naissance. Dans l'atelier, ils sont même trois certains jours à couper ou poncer. Jean-Louis Claude va donc pouvoir continuer à profiter tranquillement de ses animaux tout en cherchant l'inspiration et la matière première pour ses jouets au milieu de sa belle forêt vosgienne. TF1 | Reportage M. Doux, V. Ruckly