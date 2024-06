Jouets : les adultes plus gâtés que les enfants

Lorsqu'on entre dans un magasin de jouets, on peut vite se croire en terrain conquis réservé aux enfants. Mais détrompez-vous ! Il y a aussi des rayons pour adultes. Pour la première fois, les adultes rapportent plus à l'industrie du jouet que les enfants. Dans les jeux, on va retrouver des puzzles. "Ce sont plus les adultes qui jouent avec des jouets que les enfants", confie un consommateur. Dans une chaîne de magasins, les divertissements représentent 30% du chiffre d'affaires, soit deux fois plus qu'il y a cinq ans. La moyenne d'âge ici est entre 20 et 30 ans, et ils sont des fans ou des nostalgiques. Pas besoin de ne vendre que des jeux pour le constater. Une enseigne a dû agrandir le rayon qui leur est consacré. "Les gens ont vraiment envie de plus de jouets", explique un responsable. On retrouve divers jeux, dont ceux plus cérébraux, c'est-à-dire plus compliqués à résoudre. Une boutique indépendante au cœur de Strasbourg en a fait sa marque de fabrique et ça attire. "Ça permet de partager des moments un peu intellectuels", lance une cliente. TF1 | Reportage K. Yousfi, L. Claudepierre