Les jouets sous licence inondent les magasins

Dans les allées de magasins de jouets, les personnages de films ou de dessins animés sont partout. Ce sont des visages connus et appréciés des enfants. Ce qui fait que pour les parents, au moment de l'achat, ces marques apparaissent souvent comme des valeurs sûres. Les ventes de ces produits sous licence remportent largement une part du marché. Ils font donc le bonheur des magasins mais aussi celui des fabricants.