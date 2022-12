Jour de grève dans les gares

C'est un soulagement ce vendredi matin pour certains voyageurs chanceux, car ils ont un train aujourd'hui et leur retour est désormais assuré la semaine prochaine. Tous les trains circuleront le week-end du Nouvel An. Les préavis de grève sont levés pour la semaine prochaine. La direction de la SNCF et l'ensemble des syndicats ont trouvé un accord. Celui-ci prévoit la création de 200 postes de contrôleurs et une revalorisation de 120 euros de la prime annuelle. C'est une bonne nouvelle, mais il faut encore réussir à partir ce week-end pour vraiment profiter des fêtes. En ligne, la situation est compliquée. Le site Internet de la SNCF pour obtenir les fameux bons d'achat est actuellement indisponible. Alors ce matin, tout le monde se presse aux guichets pour des remboursements ou des échanges. Après quelques frayeurs et un peu de chance, certains voyageurs vont pouvoir partir. Mais d'autres sont moins chanceux. Malgré leur persévérance, leur voyage est annulé. Certains d'entre eux manifestent leur colère, pancartes à la main.