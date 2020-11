Jour de marché au gras à Périgueux

À l'approche des fêtes, les marchés au gras sont de retour dans le Sud-0uest, pour la plus grande joie des gourmands. Foie gras, magrets, cuisses de canard... les étals se remplissent de produits de fête. De plus, la perspective d'un déconfinement pour Noël redonne des envies de cuisine aux Périgourdins. Pour cela, le canard offre de nombreuses possibilités. Certains achètent même des oies ou des canards entiers, pour 7 à 10 euros le kilo. Dans tous les cas, le menu envisagé est toujours festif. Sur le marché de Périgueux, le produit ne manque pas, surtout pour accompagner la viande. "Champagne, un peu de foie gras parce que c'est la tradition bien sûr, et puis des huîtres", voilà une idée de produits à avoir, confiée par une habitante. "Maintenant, on attend plus que les illuminations". Se faire plaisir pour les fêtes, les Français en ont bien besoin. Traditionnellement, les marchés au gras sont ouverts jusqu'au mois de mars.