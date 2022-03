Jour de poisson au marché de Landerneau

Il y a de la couleur dans le ciel de Landerneau ce vendredi matin. Les maquereaux brillants illuminent le marché et Rémy Dubois donne de la voix. Il n'y a pas de doute, c'est le jour du poisson. "Je viens tous les vendredis ainsi que les mardis voir Rémy, poissonnier", lance une cliente. Sole, dorade ou lieu, tout donne envie, mais le conseil du jour de Rémy, c'est le merlu. Ici, tout le monde lui fait confiance. Rémy et sa fille connaissent par cœur les clients et leurs petites préférences. "On connaît les habitudes de chacun aussi. Ils n'ont pas besoin de nous dire, on va le faire automatiquement", explique Ambre-Océane. Pour ce midi, Danielle a déjà sa recette en tête. "Ça va être de la raie, avec une petite sauce au beurre blanc. Et puis quelques pommes de terre à l'eau et de petites carottes", lance-t-elle. Les langoustines toutes fraîches n'échappent pas à l'inflation générale avec presque 21 euros le kilo, un peu cher pour la région. Sur le stand de Séverine, les clients se pressent pour profiter des toutes dernières Saint-Jacques de la saison, de quoi faire fondre tous les gourmands. TF1 | Reportage P. Géli, J. Denniel