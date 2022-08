Jour de reprise : en douceur si possible !

Finies les grasses matinées. La reprise se fait au pas de course ce lundi matin. Chaque minute est comptée. Rien de tel qu’un réveil matinal pour se remettre dans le bain : "Réveillée à 6h30. C’est un peu dur, mais ça va" ; "On n’a pas le choix. Il faut bien faire bouillir la marmite". Le soleil aide à garder le sourire et permet un retour au travail en douceur. "C’est encore un peu l’été. C’est pour ça que c’est encore un peu plus facile de reprendre", confie une Lyonnaise. Les vacances, tout juste terminées, ont déjà un petit goût de nostalgie : "On garde un peu de couleur déjà, et puis, des bons souvenirs surtout" ; "Le bord de plage, le soleil, l’eau… c’est passable de se remettre dans le rythme". Heureusement, les retrouvailles entre collègues donnent envie d’y retourner. Le travail ne se fait pas attendre, même si certains auraient bien pris un peu plus leur temps en cette matinée. En terrasse, en revanche, on profite encore du beau temps pour garder l’illusion que les vacances ne sont pas tout à fait finies. TF1 | Reportage S. Agi, D. Paturel