Jour J pour la prime inflation : qu'allez-vous en faire ?

La bonne nouvelle du jour tient en quelques lignes. Émilie et Jean-Louis viennent de recevoir la prime exceptionnelle de rentrée. Il s'agit de 100 euros pour les foyers les plus modestes auxquels s'ajoutent 50 euros par enfant à charge. Pour eux, ce sera 250 euros de prime. C'est un coup de pouce bienvenu pour cette famille qui touche le RSA. Avec la hausse du coût de la vie, trois enfants et même bientôt quatre, Émilie Prunier sait déjà comment elle va dépenser cet argent. "Uniquement pour les enfants, pour les jouets, pour les habits et tout ce qui est scolaire", explique-t-elle. Comme eux, près de onze millions de foyers recevront ce jeudi la prime inflation. Les bénéficiaires des minimas sociaux la touchent automatiquement sans démarche à réaliser. Les étudiants en ont droit également. Antoine Hostalier vit dans une résidence universitaire avec sa copine. Il calcule chaque dépense à l'euro près. Alors ce matin, il scrute attentivement le versement de la prime. "Je suis très content de la recevoir, puisqu'aucune source de revenu n'est négligeable pour un étudiant", lance-t-il. TF1 | Reportage E. Payro, G. Martin