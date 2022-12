Jour J pour l'Avent !

Il est impossible d'attendre plus longtemps pour Victoria et ses deux sœurs. Avant le départ à l'école, elles n'ont qu'une chose en tête : ouvrir la fameuse première case du calendrier de l'Avent. La raison fait peu de doute, le chocolat. Qui dit 1er décembre, dit aussi dernière ligne droite avant Noël. Et cette année petite particularité, un calendrier fait maison. Mais ce jeudi matin, tout le monde n'a pas été aussi assidu. "J'ai un peu oublié, j'ai hâte d'être à ce soir, parce que c'est moi qui l'ai fait et j'aimerais bien commencer à l'ouvrir", rapporte Olivia. Pour les retardataires, rassurez-vous, il reste du choix en magasin. Pierre, lui, a son astuce. "J'attendais que les prix baissent. Parce que plus on avance vers Noël, plus ils baissent", affirme-t-il. Au fait, qui a dit que le calendrier de l'Avent était réservé aux enfants ? "J'aime bien avoir des chocolats tous les matins. En plus, je suis né le 24 décembre. Donc s'il y a la surprise, ça fait plaisir", nous confie une grande personne. Pour les petits, comme pour les grands, il ne reste plus que 23 cases avant l'arrivée du tant attendu père Noël. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel, T. Lagoutte