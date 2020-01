Jour J pour l'Epiphanie : à vos galettes des rois !

La galette des rois est un incontournable de l'Epiphanie, que l'on célèbre ce 6 janvier 2020. À Chamalières, dans le Puy-de-Dôme, les ventes se succèdent, même si la recette ne laisse aucun doute sur les calories contenues dans cette gourmandise. En effet, avec sa pâte feuilletée, sa frangipane et son beurre, elle fait culpabiliser quelques clients. Quoi qu'il en soit, les Français devraient en engloutir environ trente millions d'ici la fin du mois de janvier 2020. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du lundi 6 janvier 2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 06/01/2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.