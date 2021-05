Journaliste français otage au Mali : les premiers éléments

Depuis près d’un mois, ses proches et ses employeurs n’avaient plus aucune nouvelle de lui. Olivier Dubois, journaliste indépendant, a disparu le 8 avril dernier à Gao, au Mali. Dans une vidéo de 21 secondes, dévoilée dans la matinée et que nous avons choisi de ne pas diffuser, le journaliste y décline son identité et appelle les autorités françaises à l’aide. Le ministère des Affaires étrangères confirme pour l’heure sa disparition, mais pas son enlèvement, dans une région particulièrement sensible. D’après nos informations, Olivier Dubois devait interviewer un responsable djihadiste local à Gao. Il s’agit d’un commandant du groupe de soutien à l’islam et au musulman affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le journaliste de 46 ans aurait été pris en charge par des intermédiaires et n’avait pas donné signe de vie avant la diffusion de cette vidéo. Depuis la libération de Sophie Pétronin en octobre 2020, il n’y avait plus d’otages français dans le monde. Cette travailleuse humanitaire avait été enlevée en 2016 par des hommes armés à Gao. C’est dans cette zone que l’armée française combat les groupes djihadistes depuis 2013.