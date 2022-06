Journée d'action des routiers pour les salaires

Si les voitures sont passées, pas un camion n'a pu entrer avant 10 heures ce lundi matin dans la zone industrielle de Miramas (Bouches-du-Rhône). En quelques heures, d'immenses files de poids lourds se sont formés le long des routes. Mais la plupart des chauffeurs bloqués soutiennent le mouvement. "Ça fait déjà 45 minutes. Il faut attendre et les soutenir", lance l'un d'entre eux. À l'entrée de la plateforme logistique, les syndicats dénoncent des revenus trop bas. Avec l'inflation, le salaire minimum d'un chauffeur routier dépasse péniblement le SMIC, même s'il est expérimenté. "Le quotidien, c'est ne jamais être à la maison, être tributaire des chargeurs et du fret, tout ça à la fin pur 1 700 balles par mois", se plaint Laurent Boyer, chauffeur routier. À côté des routiers, l'ensemble de la filière transport est mobilisé : chauffeurs de car, ambulanciers, transporteurs de fonds et salariés des plateformes logistiques. Les barrages ont été levés en milieu de matinée et le trafic a repris son cours jusqu'au prochain blocage, si aucun accord n'est trouvé dans les prochains mois. TF1 | Reportage F. Miara, S. Fargeot